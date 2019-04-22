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  3. 22 Nisan 2019 16:22

Yaptığı tek şey temizlik ! Milyonlar izliyor...

Youtube'da farklı kıyafetler giyerek temizlik yapan kadınları milyonlar takip ediyor.

Yaptığı tek şey temizlik ! Milyonlar izliyor...

Son dönemlerin en aktif para kazanma yöntemleri arasında giren Youtube'da kanal açarak çekilen videoların paylaşılması oldukça farklı içeriklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Yaptığı tek şey temizlik ! Milyonlar izliyor...

Oyun ve makyaj videoları popülaritesini korumaya devam ederken ilginç içerikler de izlenme rekorları kırıyor. Hızlı yükselişleriyle dikkat çeken videolar arasında temizlik yaparken çekilen görüntüler de yer alıyor.

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Yaptığı tek şey temizlik ! Milyonlar izliyor...

Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber, temizlik yaparken çektikleri ateşli videolarla, paraya para demiyor.

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Yaptığı tek şey temizlik ! Milyonlar izliyor...

Ruby Day isimli genç kadın, evde günlük işlerini yaparken çektiği videolarla 437.000'den fazla abone ve 89 milyon görüntülenme elde ediyor.

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