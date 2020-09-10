Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...
ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...
ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...
Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.