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  3. 10 Eylül 2020 14:25

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...

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Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Steve, on yıllık inşaat deneyimini kullanarak karavanların tüm bakımını üstleniyor...

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Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Trina ise karavanın dekorasyonuyla ilgileniyor... Çiftin bu işe girme hikayeleri Alaska'ya dayanıyor.

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