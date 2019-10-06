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  3. 06 Ekim 2019 14:05

Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

İlk 2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer edinen Ri Sol Ju hakkında çok az bilgi mevcut. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sır gibi saklanan yaşamı merak ediliyor. Elde olan bilgiler ise sadece Güney Kore istihbaratının elde ettiği bilgiler. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli yaşamı.

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Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer almaya başlayan Ri Sol Ju hakkında çok az bilgi yer alıyor.

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Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

Güney Kore istihbarat raporlarına göre, Ri Sol Ju şu anda 28 yaşında ve üç çocuk annesi olarak biliniyor.

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Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

Genç kadının yer aldığı sayılı davet arasında Pyongyang Eğlence Parkı'nın açılışı bulunuyor.

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