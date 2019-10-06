Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun gizemli yaşantısı ifşa oldu!

İlk 2012'de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi olarak medyada yer edinen Ri Sol Ju hakkında çok az bilgi mevcut. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sır gibi saklanan yaşamı merak ediliyor. Elde olan bilgiler ise sadece Güney Kore istihbaratının elde ettiği bilgiler. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli yaşamı.