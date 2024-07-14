15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferine çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle 2 ay hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan ilk seferine çıktı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 'Milletin Zaferi' temasıyla hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bugün ilk seferine başladı.
İlk seferini Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirecek tren, saat 13.10'da Ankara YHT Garı'ndan uğurlandı.
'TREN, 2 AY BOYUNCA 56 BİN KİLOMETRE YOL KATEDECEK'
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, 15 Temmuz gecesi devlet ve milletin gösterdiği reflekslerle FETÖ'cü hainlerin bertaraf edildiğini ve tüm dünyaya gereken mesajın verildiğini belirterek, "Bugün onları, olanları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı anlatmak için buradayız. 'Milletin Zaferi' temalı yüksek hızlı tren setimiz 2 ay boyunca Ankara-İstanbul, Ankara-Konya hatlarında 56 bin kilometre yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacaktır. Kuruluşumuzun 168 yıllık tarihinde Demiryolları savaşta, barışta her an milletimizin emrinde olmuştur. 15 Temmuz günü hain saldırıda rahmete kavuşan 251 şehidimize ve gazilerimize, rahmetlerimizi ve saygılarımızı iletiyorum" dedi. (DHA)