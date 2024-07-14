50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor

Aynı zamanda Sanatçılar, Müzisyenler ve Şairler Derneği Başkanı olan Erol Tombak, müziğe olan tutkusunu ve bağlılığını dernek çalışmalarıyla da sürdürüyor. Plak ve kaset koleksiyonunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatan Erol Tombak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, plak ve kaset koleksiyonunun korunmasının sadece kendisi için değil, gelecek nesiller için de önemli olduğunu ifade etti.