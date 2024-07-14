50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor
Kırıkkale'de yaşayan müzisyen Erol Tombak, 50 yılda biriktirdiği binlerce plak ve kaset koleksiyonuyla, iş yerine gelen müzikseverlere nostaljik bir yolculuk sunuyor.
Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki müzisyen Erol Tombak, müzik kariyeri boyunca topladığı 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasete gözü gibi bakıyor. Bu eşsiz koleksiyonunu sergilediği iş yerinde, müzikseverlere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.
Tombak, iş yerine gelen ziyaretçilere sadece plak ve kasetleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda bu nadide parçaların hikayelerini ve tarihçelerini de paylaşıyor. Erol Tombak'ın plak ve kaset koleksiyonu, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için de büyük bir ilgi odağı.
Aynı zamanda Sanatçılar, Müzisyenler ve Şairler Derneği Başkanı olan Erol Tombak, müziğe olan tutkusunu ve bağlılığını dernek çalışmalarıyla da sürdürüyor. Plak ve kaset koleksiyonunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatan Erol Tombak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, plak ve kaset koleksiyonunun korunmasının sadece kendisi için değil, gelecek nesiller için de önemli olduğunu ifade etti.
"Plak işi benim sevdamdır"
Koleksiyonuna çocuğu gibi baktığını belirten Tombak, "Ziyaretçiler geliyor, plaklara bakıyor. Adamların hoşuna gidiyor. Bunları çok isteyen oldu ama satmıyorum. Çocuğum gibi koruyorum. Plak işi benim sevdamdır. Bu plakları Ankara'daki toptancılardan getiriyorduk. Kasetlere kayıt yapıp satıyorduk. Kasetler çıkınca plaklar öldü. Biraz sattık, sonra kasetleri CD öldürdü. CD'yi flaş bellek, flaş belleği de internet öldürdü. İnternette yapılan müzikler plakların yerini tutmuyor" diye konuştu.