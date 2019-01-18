Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler
Instagram'da bir hesap ön plana çıkmaya başladı. hesapta, erkekler alışveriş merkezlerinde sürekli bekleme halindeydi. Kadınların alışveriş yapmasını bekleyen erkekleri fotoğraflayan bu hesabın adı: Miserable Men yani Zavallı Adamlar.
Instagram'da bir hesap ön plana çıkmaya başladı. hesapta, erkekler alışveriş merkezlerinde sürekli bekleme halindeydi. Kadınların alışveriş yapmasını bekleyen erkekleri fotoğraflayan bu hesabın adı: Miserable Men yani Zavallı Adamlar.