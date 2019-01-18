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  3. 18 Ocak 2019 12:50

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Instagram'da bir hesap ön plana çıkmaya başladı. hesapta, erkekler alışveriş merkezlerinde sürekli bekleme halindeydi. Kadınların alışveriş yapmasını bekleyen erkekleri fotoğraflayan bu hesabın adı: Miserable Men yani Zavallı Adamlar.

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Instagram'da bir hesap ön plana çıkmaya başladı. hesapta, erkekler alışveriş merkezlerinde sürekli bekleme halindeydi. Kadınların alışveriş yapmasını bekleyen erkekleri fotoğraflayan bu hesabın adı: Miserable Men yani Zavallı Adamlar.

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Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

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Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

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Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

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