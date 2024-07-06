Balon balığı avcılarının yılın ilk 6 ayındaki kazancı belli oldu

Antalya'da bu yıl 16 bin 552 balon balığı yakalanmasıyla, onlardan üremesi öngörülen 1 milyon 241 bin 400 istilacı türün ekosisteme girişi önlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

"2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2020-2023 yıllarında toplamda 183 bin 974 balon balığı avlandı, 13 milyon 798 bin 50 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi."