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Bin 300 yıldır kayaya saplı şekilde duran efsane kılıcı çaldılar

Fransa'nın Orta Çağ efsanelerinden ünlü şövalye Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcı çalındı.

Bin 300 yıldır kayaya saplı şekilde duran efsane kılıcı çaldılar - Resim: 1

8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve Fransa'nın güneyindeki Lot bölgesinde yer alan Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan "Durandal" isimli kılıç çalındı. 

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Bin 300 yıldır kayaya saplı şekilde duran efsane kılıcı çaldılar - Resim: 2

Kayaya saplı şekilde duran kılıçın çalınması Fransa'da büyük şok yaşattı.

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Bin 300 yıldır kayaya saplı şekilde duran efsane kılıcı çaldılar - Resim: 3

Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'ın meleklerden alarak en iyi askerine verdiğine inanılan ve 22 Haziran'da kaybolan efsanevi kılıç, yaklaşık 1300 yıldır 10 metre yükseklikteki, insan erişimine elverişli olmayan bir tepenin üzerindeki kayaya saplanmış halde bulunuyordu.

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Bin 300 yıldır kayaya saplı şekilde duran efsane kılıcı çaldılar - Resim: 4

Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

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