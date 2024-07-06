Bu bir çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar
Bursa'da garip bir sağlık turizmi başladı. Yerli ve yabancı turistler Rusya'da ve bazı Avrupa ülkelerindeki "arılı terapi"de binlerce arının üzerine yatmak için kapıda kuyruk oldu...
Kaynak: İHA
Bursa'da bir tıbbi aromatik bahçede yer alan terapi yöntemi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Kabin içerisinde yer alan arı kovanın üzerinde uzanan insanlar daha dinç kalkıyor.
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Bursa'da Nilüfer ilçesinde yer alan tıbbi aromatik bitki bahçesinde, arı yatağı uygulamasıyla terapi yapılıyor. Bir kabinin içine kurulan kovan sayesinde arıların çıkardığı sesler ve uçucu gazlar, üzerinde yatan insanı daha dinçleştiriyor.
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Arılar ve kabinde yatan kişi arasında bir temas olmamakla birlikte kabine girenler rahatladıklarını hissediyor.
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Rusya'da geleneksel olarak yapılan bu terapi yöntemi Türkiye'de yaygın olmamakla beraber, yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça rağbet görüyor.
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