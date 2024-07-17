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Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara

Bursa'da hava sıcaklıklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü.

Kaynak: İHA
Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara - Resim: 1

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü. 

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Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara - Resim: 2

Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

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Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara - Resim: 3

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. 

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Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara - Resim: 4

Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

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