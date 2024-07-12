Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film izleyiciyle buluşuyor. İşte o filmler ve konuları...
MaXXXine
Tür: Korku
Yönetmen: Ti West
Oyuncular: Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Mia Goth
1980'lerin Hollywood'unda, yetişkin film yıldızı Maxine Minx sonunda büyük çıkışını yaşar. Ancak gizemli bir katil Hollywood'un yıldız adaylarını takip ederken, kan izleri onun uğursuz geçmişini ortaya çıkarır.
Kasırgalar
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Yönetmen: Lee Isaac Chung
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos
"Kasırgalar", deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etme girişiminde hayatlarını riske atan bir çift fırtına takipçisini konu ediyor.
Beni Ay'a Uçur
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Greg Berlanti
Oyuncular: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash
Beni Ay'a Uçur, Nasa’nın tehlikeli bir Ay’a iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşanan olayları konu ediyor.
Cin Köyü
Tür: Korku
Yönetmen: Anastasiya Budakva
Oyuncular: Edanur Sertdemir, Bahar Tutkum Ertok, Mehmet Kancar
Yönetmen koltuğunda Anastasiya Budakva'nın oturduğu korku türündeki "Cin Köyü" filminin oyuncu kadrosunda Edanur Sertdemir, Bahar Tutkum Ertok, Mehmet Kancar, Levent Çekiç gibi isimler yer alıyor.