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Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film izleyiciyle buluşuyor. İşte o filmler ve konuları...

Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi - Resim: 1

MaXXXine

Tür: Korku
Yönetmen: Ti West
Oyuncular: Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Mia Goth

1980'lerin Hollywood'unda, yetişkin film yıldızı Maxine Minx sonunda büyük çıkışını yaşar. Ancak gizemli bir katil Hollywood'un yıldız adaylarını takip ederken, kan izleri onun uğursuz geçmişini ortaya çıkarır.

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Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi - Resim: 2

Kasırgalar

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Yönetmen: Lee Isaac Chung
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos

"Kasırgalar", deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etme girişiminde hayatlarını riske atan bir çift fırtına takipçisini konu ediyor.

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Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi - Resim: 3

Beni Ay'a Uçur

Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Greg Berlanti
Oyuncular: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash

Beni Ay'a Uçur, Nasa’nın tehlikeli bir Ay’a iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşanan olayları konu ediyor.

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Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi - Resim: 4

Cin Köyü

Tür: Korku
Yönetmen: Anastasiya Budakva
Oyuncular: Edanur Sertdemir, Bahar Tutkum Ertok, Mehmet Kancar

Yönetmen koltuğunda Anastasiya Budakva'nın oturduğu korku türündeki "Cin Köyü" filminin oyuncu kadrosunda Edanur Sertdemir, Bahar Tutkum Ertok, Mehmet Kancar, Levent Çekiç gibi isimler yer alıyor.

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