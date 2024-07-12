Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi

Beni Ay'a Uçur

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Greg Berlanti

Oyuncular: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash

Beni Ay'a Uçur, Nasa’nın tehlikeli bir Ay’a iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşanan olayları konu ediyor.