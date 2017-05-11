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  3. 11 Mayıs 2017 11:19

Tasarım hatalarında son nokta

Ürün paketleri, reklam afişleri ya da yanlış yerleştirilmiş aynalar... Tasarım hatalarını bir üst seviyeye taşıyan ürünleri görünce gülmemek elde değil.

Tasarım hatalarında son nokta

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Tasarım hatalarında son nokta

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Tasarım hatalarında son nokta

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Tasarım hatalarında son nokta

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