Büyük kalça ve göğsü bırakın ! İşte çekici 6 detay...
Birçok kadının çekicilik için görünümünü değiştirmeye çalışması sonrası yapılan araştırmalarda en çok dikkat çeken, kadını çekici yapan detaylar belli oldu.
Birçok kadın için görünüm oldukça önemlidir ve görünüşleri konusunda çok fazla şey değiştirmeye çalışırlar. Fakat kocaman gözler, uzun bacaklar ve dolgun dudaklar mutlaka en önemli güzellik kriterleri değildir. Sizin için kadınların çekiciliği hakkında bazı etkileyici gerçekleri bir araya getirdik. Bu makaleyi okuduktan sonra, nasıl göründüğünüz ve ne kadar çekici olduğunuzu düşündüğünüz hakkındaki görüşleriniz değişebilir.
SARI SAÇLI KADINLAR DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR
Birçok çalışma sarı saçlı kadınların diğer kadınlardan daha fazla ilgi çektiğini gösteriyor. Sarı saçlı kadınların bilmesi gerekenler: zaten sarı saçlı olmak size bir bonus kazandırıyor. Bu nedenle saç renginizi değiştirmek sizi daha çekici hale getirmeyecek. Ancak siyah, kahverengi veya kızıl saçlı olanların bu konuda kendilerini kötü hissetmeleri gerekmez. Çekiciliğin sırrı sadece saç rengiyle ilgili değildir. Bu makaleyi okumaya devam edin, çok daha ilginç şeyler öğreneceksiniz.
GÖĞÜSLERİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL ŞEKLİ ÖNEMLİ
Bunca yıl göğüsler ne kadar büyükse, kadın o kadar çekici olur klişesini duyduk. Ama aslında, doğru değil. Çalışmalar, ortalama büyüklükteki göğüslerin daha çekici olduğunu bununla birlikte şekillerinin de önemli olduğunu gösteriyor. Yani göğüslerin çekici olması için büyük olmasına gerek yok.