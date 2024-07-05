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Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı - Resim: 1

Sicilya`da bulunan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.

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Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı - Resim: 2

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı`nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

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Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı - Resim: 3

Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi.

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Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı - Resim: 4

Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı.

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