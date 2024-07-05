Cehennemin Dünya'daki kapısı yıllar sonra yeniden açıldı
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.
Sicilya`da bulunan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı`nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.
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Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi.
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Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı.
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