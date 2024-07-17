Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.