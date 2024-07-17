Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 7 derece daha üstüne çıkacak. Bazı illerimizde yağışlar beklenirken bazı illerimiz sıcaktan kavrulacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.