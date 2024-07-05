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Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor ama toplamak yasak

Dünya üzerinde sadece Tunceli’de yetişen Tunceli dağ sarımsağını (Allium Tuncelianum) toplamanın cezası 387 bin 141 lira.

Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor ama toplamak yasak - Resim: 1

Tunceli doğasında bulunan ve doğal çiçek soğanları sınıfında yer alan Tunceli dağ sarımsağı endemik bir tür olmasından ötürü “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında” zarar görebilir bitkiler sınıfında yer alıyor. 

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Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor ama toplamak yasak - Resim: 2

Doğadan kontrolsüz şekilde sökülerek pazarlanması nedeniyle nesli tehlike altında olan Tunceli dağ sarımsağının milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanları gibi korunan alanlar ile meralardan doğal çiçek soğanı sökümü yasaklanmış durumda. 

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Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor ama toplamak yasak - Resim: 3

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunuyla ticareti de yasaklanan Tunceli dağ sarımsağını toplayanlara 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor. 

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Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor ama toplamak yasak - Resim: 4

Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. 

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