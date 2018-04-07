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  3. 07 Nisan 2018 12:35

Gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...

Gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...

Gelin arabalarına yazılan ilginç yazılar güldürmeye devam ediyor.


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Gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...

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Gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...

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Gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...

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