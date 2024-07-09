Hava durumu bozuyor: 8 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirten Meteoroloji "yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısını yaptı.