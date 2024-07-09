Hava durumu bozuyor: 8 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.