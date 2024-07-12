İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı
Aydın'da bir cami imamı, vatandaşları camiye davet etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cami kapısına bir pankart asan imamın yazdığı satırlar ise dönüp dönüp tekrar baktırdı...
Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Sobuca Mahallesi'nde görev yapan köy imamı, hutbe ve vaazlarında namazın önemine değinmesine rağmen cemaatten beklediği geri dönüşü alamayınca caminin kapısına ilginç bir tabela astı.
Sadece köylülerin değil yoldan gelip geçenlerin de dikkatini çeken tabeladaki yazıyı okuyanlar namazın önemini kavrarken, tabela sayesinde namazına dikkat edenlerin sayısının arttığı öğrenildi.
İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.
Cami cemaatinin artması, gençlere cami ve namaz alışkanlığının kazandırılması için asılan yazıyı gören pek çok kişinin namazlarına daha çok dikkat ettiği öğrenildi.