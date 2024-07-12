İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı

İmamlarından memnun olduklarını ve görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirten Köy Muhtarı Ali İhsan Meydan, "Dinimiz İslam'da namazın yeri başka. İmamımız namazla ilgili sürekli vaaz ve nasihatlerde bulunuyor. Elbette vaaz ve nasihatin faydası var ama cami kapısına astığı bir cümlelik bu yazı daha çok dikkat çekti. Hepimiz Müslümanız. Ancak pek çoğumuzun namaz konusunda hassasiyeti zayıf. Bu yazıyı okuyan herkes adeta kendine geliyor. Hatta yoldan gelip geçerken yazıyı görüp namazını eda edenlerin sayısı bile artmaya başladı" diye konuştu.