İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu
Bolu'da bir apartmanın temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir hamam keşfedildi.
Bolu'nun tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3’üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı.
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Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı.
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Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’ne bildirildi.
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Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı.
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