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  4. İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu

İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu

Bolu'da bir apartmanın temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir hamam keşfedildi.

İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu - Resim: 1

Bolu'nun tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3’üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı.

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İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu - Resim: 2

Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı.

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İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu - Resim: 3

Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü’ne bildirildi.

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İnşaat kazısında tarihi keşif: Roma dönemine ait hamam bulundu - Resim: 4

Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı.

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