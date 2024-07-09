İstanbul'un deniz dolmuşları boğaza indi

İBB, işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üretilen 7 adet deniz dolmuşunun yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılmasıyla, Haziran 2024 verileriyle yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf yapacak ve 9 ay gibi kısa bir sürede deniz dolmuşları için yaptığı yatırımın geri dönüşünü sağlayacak.