İstanbul'un deniz dolmuşları boğaza indi
İBB iştiraki Şehir Hatları, 569 yıllık Haliç Tersanesi’nde tasarlanan ve üretilen Deniz Dolmuş’u düzenlenen törenle suya indirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Deniz Taksilerin ardından yeni yeni projesini hayata geçirdi. Çevre dostu ve düşük emisyonlu, hareket kabiliyeti ve seyir hızı yüksek, konforlu gemilerin deniz ulaşımında yer alması amacıyla Deniz Dolmuş projesi geliştirildi. 2024 Mart ayında 7 adet aracın tasarlanmaya başlandığı projede 65 kişilik ekip görev aldı. 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlayan Şehir Hatları, tarihi Haliç Tersanesi’nde düzenlenen törenle araçları suya indirdi.
Deniz Dolmuşların 15 Temmuz 2024’de ilk seferine başlaması planlanıyor. Şehir Hatları normal yolcu tarifesi ile ücretlendirilecek seferler İstinye – Küçüksu arasında olacak.
Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 adet deniz dolmuşunun üretimine, Haliç Tersanesi’nde 2024 Mart ayında başlandı. Üretimi ve tasarımı tamamen Haliç Tersanesi’ne ait olan deniz dolmuşlarının inşasında toplam 65 kişilik ekip görev aldı. 3 adet deniz dolmuşunun üretimi tamamlanırken, 4'üncünün inşa çalışmaları ise son aşamaya geldi. Deniz dolmuşlarının üretimi ise eylül ayında tamamlanacak. Üretimi biten deniz dolmuşlarının, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapması planlanıyor.
İBB, işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla üretilen 7 adet deniz dolmuşunun yolcu yoğunluğu düşük seferlerde kullanılmasıyla, Haziran 2024 verileriyle yıllık yaklaşık 120 milyon TL tasarruf yapacak ve 9 ay gibi kısa bir sürede deniz dolmuşları için yaptığı yatırımın geri dönüşünü sağlayacak.