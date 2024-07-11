İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı

Sıcak havadan bunalan binlerce insan nem oranının olmadığı Topuk Yaylası'na gidiyor. Şehir merkezinde sıcak ve nemden sıkılan insanların tercih ettiği yaylaya giden Ömer Faruk Taşkın, “Düzce'nin nemli havasından kurtulmak için Topuk Yaylasına geldik. Hava güzel, esiyor. Fenerbahçe'nin tesisleri ve ortam çok güzel. Göl etrafında mangal yakan insanlar bulunuyor. Herkesin buraya gelip serin bir gün geçirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.