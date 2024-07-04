Korku saçan etçil dev çekirgeler Türkiye'ye geri döndü

Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü" dedi.