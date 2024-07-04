Korku saçan etçil dev çekirgeler Türkiye'ye geri döndü
Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan ve halk arasında "etçil dev çekirge" olarak adlandırılan "Saga Ephippigera" Türkiye'de yeniden görüldü.
Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. Prof. Dr. Ali Satar, bu tür çekirgelerin zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunduğunu aktardı.
Kentte yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı. Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.
Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü" dedi.