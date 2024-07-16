Marmara Bölgesi'nin masmavi cennetinde su görülemez oldu
Kuraklığın debisini düşürdüğü Tunca Nehri'nin yüzeyi yosun ve su mercimekleriyle doldu. Nehir, yüzeyini kaplayan bitkiler nedeniyle kirlenerek artık yemyeşil görünüyor.
Kaynak: AA
Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.
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Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.
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Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.
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DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.
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