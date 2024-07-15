O Türkiye'nin en lezzetli kara altını... Faydaları saymakla bitmiyor
Bilecik'te yetişen ve "kara altın" olarak adlandırılan yaban mersini bir diğer adıyla maviyemiş hasadı başladı. Faydaları saymakla bitmeyen yaban mersini kilosu 350 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığının 3 yıl önce yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma" projesi kapsamında, ilçedeki 50 dönüm atıl tarlaya 15 bin yaban mersini fidesi dikildi.
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Bölgede yaygın üretilen şerbetçiotuna alternatif oluşturması amacıyla yetiştirilmeye başlanan yaban mersininin ekili alanı bu yıl itibarıyla 100 dönüme ulaştı.
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Kasım 2021'de dikilen fidanların bu yıl ilk kez meyve vermeye başladığı bölgede fiyatlar ve rekolte üreticiyi mutlu ediyor.
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Yaban mersini, toplanıp Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste paketlendikten sonra İstanbul, Samsun, Eskişehir, Trabzon ve Bursa'daki çeşitli zincir marketlerde satışa sunuluyor.
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