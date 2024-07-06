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Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü

Nesli tükenme tehlikesinde olan ''Anadolu Vaşağı'' Eskişehir'de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü - Resim: 1

''Ormanın hayaleti'' olarak da bilinen nesli tehlike altındaki ''Anadolu Vaşağı'' bu sefer Eskişehir'de ortaya çıktı. 

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Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü - Resim: 2

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olarak birinci dereceden koruma altında bulunan ve halk arasında ‘Anadolu Vaşağı' olarak bilinen vahşi kedi, Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde görüldü. 

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Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü - Resim: 3

Mahallenin kırsal bölgesinde görülen vahşi kedi, vatandaşlar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

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Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü - Resim: 4
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