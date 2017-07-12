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YILDIRIM: ''BAYRAĞI, MİLLETİ, RUHLARINI, İNANÇLARINI SATTILAR'' - CANLI
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  3. 12 Temmuz 2017 10:00

Öyle cevaplar verdiler ki!

Öyle cevaplar verdiler ki!

Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşmalar gülmekten kırıp geçiriyor.

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Öyle cevaplar verdiler ki!

İşte onlardan bazıları...

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Öyle cevaplar verdiler ki!

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Öyle cevaplar verdiler ki!

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