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  3. 08 Haziran 2017 16:05

Photoshop kurbanları

Photoshop kurbanları

Fotoğraflarına photoshop yaptırmak istediler ama çıkan sonuçla rezil oldular...

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Photoshop kurbanları

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Photoshop kurbanları

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Photoshop kurbanları

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