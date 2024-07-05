Planınızı değiştirin: Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre hafta sonunda pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek.
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Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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Sıcaklıkların doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.
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