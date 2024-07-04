Planlarınızı değiştirin: Hava kışa döndü, sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.