Planlarınızı değiştirin: Hava kışa döndü, sağanak yağışlar geliyor
Kavurucu sıcaklardan bunalanlara iyi, tatil planı yapanlara kötü haber... Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den "yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı da yapıldı.
Sıcaklıkların yarın (Perşembe) batı ve iç kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.