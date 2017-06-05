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  3. 05 Haziran 2017 09:46

Saniyeler sonrasını merak ettiren fotoğraflar

Saniyeler sonrasını merak ettiren fotoğraflar

Bu kareler tam da yaşayacakları kazalardan saniyeler öncesi çekildi.

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Saniyeler sonrasını merak ettiren fotoğraflar

İşte o kareler...

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Saniyeler sonrasını merak ettiren fotoğraflar

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Saniyeler sonrasını merak ettiren fotoğraflar

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