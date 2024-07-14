Simpsonlar, Donald Trump'a suikastı da bildi
ABD başkan adayı Donald Trump'ın suikaste uğramasının ardından ünlü çizgi dizi Simpsonlar sosyal medyada gündem oldu.
ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Saldırı sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de kehanetleriyle ünlü Simpsonların bir kez daha bu olayı önceden bilmesi oldu.
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Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.
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