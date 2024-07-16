Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış
Edirne'de berraklığıyla dikkat çeken Saroz Körfezi, su altı tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: DHA
Doğası, dip ve yüzey akıntılarıyla kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla adından söz ettiren Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de dikkat çekiyor.
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Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçlardan ilgi görüyor.
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Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerin yanı sıra İbrice Limanı'nın bir mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarının tercih ettiği noktalardan oluyor.
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İbrice Limanı'na gelen dalgıçlar, körfezin su altı güzelliklerine tanıklık ediyor.
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