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Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış

Edirne'de berraklığıyla dikkat çeken Saroz Körfezi, su altı tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: DHA
Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış - Resim: 1

Doğası, dip ve yüzey akıntılarıyla kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla adından söz ettiren Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de dikkat çekiyor. 

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Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış - Resim: 2

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçlardan ilgi görüyor. 

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Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış - Resim: 3

Çanakkale Savaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerin yanı sıra İbrice Limanı'nın bir mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarının tercih ettiği noktalardan oluyor. 

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Su altı tutkunlarının gözdesi Saros'da tarihe dalış - Resim: 4

İbrice Limanı'na gelen dalgıçlar, körfezin su altı güzelliklerine tanıklık ediyor.

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