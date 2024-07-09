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Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da, sıcaklıkların 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA
Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Antalya'da da son günlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor. 

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Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 2

Mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde seyrettiği kent merkezinde dün hava sıcaklığı 41,6 derece ölçülürken, bugün ise 42 dereceye ulaştı.

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Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 3

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ise soluğu sahilde aldı. Sahile gelen tatilcilerin bir bölümü serinlemek için denize girerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. 

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Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek - Resim: 4

Yolda yürüyen bir ailenin ise güneşten korunmak için plaj şemsiyesi taşıdığı görüldü.

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