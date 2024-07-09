Tatilcilere müjde: Sıcaklıklar 8 derece düşecek
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Türkiye'nin tatil cenneti Antalya'da, sıcaklıkların 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Antalya'da da son günlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde ölçülüyor.
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Mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde seyrettiği kent merkezinde dün hava sıcaklığı 41,6 derece ölçülürken, bugün ise 42 dereceye ulaştı.
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Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ise soluğu sahilde aldı. Sahile gelen tatilcilerin bir bölümü serinlemek için denize girerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.
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Yolda yürüyen bir ailenin ise güneşten korunmak için plaj şemsiyesi taşıdığı görüldü.
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