The Platform'un ikincisi geliyor: Fragman yayınlandı

FİLMİN KONUSU

The Platform 2"nin konusu ise şöyle:

"Gizemli bir lider, Platform'da kendi düzenini kurarken, acımasız beslenme sistemine karşı farklı yöntemlerle mücadele eden yeni bir üye aralarına katılır. Yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bu yerde, hayatta kalmak için ne kadar ileri gidebilirsiniz?"