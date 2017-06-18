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  3. 18 Haziran 2017 17:20

Türk filmlerinden güldüren hatalar

Türk filmlerinden güldüren hatalar

"Sakar Şakir" filminde kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

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Türk filmlerinden güldüren hatalar

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Türk filmlerinden güldüren hatalar

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Türk filmlerinden güldüren hatalar

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