Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru

KADIN ELİ HALININ HER AŞAMASINDA

Döşemealtı ilçesi Killik Mahallesi'nde bulunan halı tarlalarına bu yıl da ilgi yoğun oldu. 14'ünün kadın olduğu 20 kişinin çalıştığı halı tarlasına 1 ayda 3 bin halı getirildi. Halılar renklerine ve desenlerine göre gruplanarak tarlalara serildi. İlçede gençlik yıllarından bu yana halı tezgahları başında halı dokuyarak meslek sahibi olan kadınlar, halı tarlalarında da emek veriyor. Halının her aşamasına dokunan kadınlar, kendilerinden sonra gelen genç kuşağa da bu mesleği öğretmeyi amaçlıyor.