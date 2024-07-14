Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

'BURDUR'UN DEĞİL, DÜNYANIN DA GÖZ BEBEĞİDİR

Etkinlikte konuşan Vali Öksüz, Burdur'un Teke yöresinin kültür başkenti olarak anıldığını söyledi. Vali Öksüz, "Burdur, antik kentleri, müzeleri, İnsuyu Mağarası, tarihi konakları, gölleri, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve son yıllarda özellikle kültür turizmi ve eko turizm anlamında da ön plana çıkan önemli bir potansiyele sahip bir şehirdir. Bugün bu potansiyelin en önemli halkalarından biri olan, ilimizin turizm yönünden en kıymetlilerinden Salda Gölü'nde balon turizmine ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu güzel heyecan, bölge, ülke turizmi ile ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacak. Türkiye'nin ve dünyanın doğa harikaları arasında sayılan Salda Gölü, beyaz kumsalıyla, eşsiz turkuaz renkleriyle görsel şölen sunan, herkesi büyüleyen, sadece Burdur'un değil, dünyanın da göz bebeğidir" dedi.