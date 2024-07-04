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Yazın ortasında 7 metrelik karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin 7 metrelik karla kaplı yolunu temizliyor.

Kaynak: AA
Yazın ortasında 7 metrelik karla mücadele - Resim: 1

Yüksekova İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

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Yazın ortasında 7 metrelik karla mücadele - Resim: 2

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor.

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Yazın ortasında 7 metrelik karla mücadele - Resim: 3

3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.

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Yazın ortasında 7 metrelik karla mücadele - Resim: 4
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