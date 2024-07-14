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Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Tunceli'de, Munzur Çayı'na girerek serinleyen boz ayı kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, tilki, kurt, domuz, sincap gibi hayvanlar ile kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler ve kemirgenler sıkça görülüyor.

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Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu - Resim: 2

Kentte hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, bir bozayı meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne girerek serinledi.

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Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu - Resim: 3

Çıkıp, bir süre nehrin kıyısında duran bozayı, ardından ormana giderek gözden kayboldu. 

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Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu - Resim: 4

O anlar, Ömer Tanış tarafından cep telefonuna kaydedildi. (DHA)

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