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  3. 06 Şubat 2018 13:42

Yurdum insanı iş başında!

Yurdum insanı öyle şeyler yapıyor ki... İşte sosyal medyada dolaşan en ilginç ve komik kareler.

Yurdum insanı iş başında!


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Yurdum insanı iş başında!

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Yurdum insanı iş başında!

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Yurdum insanı iş başında!

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