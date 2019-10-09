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  3. 09 Ekim 2019 13:15

Yurdum insanından güldüren anlar! O kare sosyal medyada olay oldu

Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle kahkaha attırmaya devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan o kare görenleri şaşkına çeviriyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler... .

Yurdum insanından güldüren anlar! O kare sosyal medyada olay oldu

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Yurdum insanından güldüren anlar! O kare sosyal medyada olay oldu

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Yurdum insanından güldüren anlar! O kare sosyal medyada olay oldu

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Yurdum insanından güldüren anlar! O kare sosyal medyada olay oldu

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