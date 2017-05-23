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  3. 23 Mayıs 2017 13:05

Yurdum insanından yaz manzaraları

Yoğun sıcaklarda serinlemek için farklı yöntemlere başvuran yurdum insanı komik görüntüler oluşturuyor.

Yurdum insanından yaz manzaraları

İşte yurdum insanının sahillerden en ilginç görüntüleri...

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Yurdum insanından yaz manzaraları

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Yurdum insanından yaz manzaraları

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Yurdum insanından yaz manzaraları

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