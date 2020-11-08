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  3. 08 Kasım 2020 23:35

'Çukur' dizisine suç duyurusu

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçal Köstendil'in yer aldığı Çukur'la ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.

'Çukur' dizisine suç duyurusu

Pazartesi akşamları Show TV'de ekrana Ay Yapım imzalı Çukur dizisiyle ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Zaman zaman şiddet sahneleriyle tepki çeken Çukur, bu defa polis teşkilatını aşağıladığı iddiasıyla harekete geçildi.  

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'Çukur' dizisine suç duyurusu

Emekli polis Selçuk Olcay, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çukur’ isimli dizide gençlerin suça teşvik edildiği ve Türk Polis Teşkilatı’nın aşağılandığını iddia ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kanal ve yapım şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. 

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'Çukur' dizisine suç duyurusu

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 23 Ekim 2017 tarihinden bu yana yayınlanan dizinin farklı bölümlerinde yer alan suça konu sahneler anlatıldı.  Dilekçede, dizi hakkında birçok şikayetin yapıldığı ve şikayetlerde ailelerin dizi nedeniyle korku ve endişe yaşadıkları belirtildi.  

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'Çukur' dizisine suç duyurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ‘Çukur’ dizisine cezalar verildiğinin anlatıldığı dilekçede, “Deliller, şikayetler, basında ve sosyal medyada ‘Çukur’ dizisinden etkilenen gençlerin devlet organlarını ve özellikle Türk Emniyet Teşkilatını aşağılayarak halkın gözünde küçük düşürerek, güvensizlik oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.  

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