Mihriban türküsüyle olay olan Demet Akalın sessizliğini bozdu
Önceki akşam ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahneye çıkan Demet Akalın'ın söylediği Mihriban türküsü sosyal medyayı salladı.
Demet Akalın önceki akşam Alişan ile ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahneye çıktı. Repertuvarında sözleri Abdürrahim Karakoç, müziği Musa Eroğlu’na ait ‘Mihriban’ türküsü de vardı. Ancak yorumu beğenilmedi, sosyal medyayı salladı. Gün boyu TT olan Demet Akalın, Kanal D’deki 2. Sayfa’ya konuştu:
“Eleştirenler gayet haklılar. Hiç takılmadım. Sadece o türküyü değil, diğer şarkılarda da kendimi hiç beğenmedim. Üç aydır evde mal gibi oturdum, malak gibi yattım. Aylar sonra ilk konsere çıkınca sonuç bu oldu. Bir de diyorlar ki ‘Çok güzel söyledin’. Neresi güzel Allah aşkına? Ben kendimi izleyemedim, tahammül edemedim.”
SAHNEDE ÜŞÜDÜM
Sahnede üşüdüğü için de şarkılara konsantre olamadığını söyleyen Demet Akalın sözlerine şöyle devam etti: “Arkadaşım Alişan akıllı. Konserden sonra kayıtlarda detone olduğu yerleri düzeltti. Ben soğuktan donduğum için eve koştum. Bu türkü yıllardır repertuvarımda var. Hep güzel okudum, çok alkış aldım. Bir daha ki sefere hakkını vererek yorumlayacağım.”