Mihriban türküsüyle olay olan Demet Akalın sessizliğini bozdu

“Eleştirenler gayet haklılar. Hiç takılmadım. Sadece o türküyü değil, diğer şarkılarda da kendimi hiç beğenmedim. Üç aydır evde mal gibi oturdum, malak gibi yattım. Aylar sonra ilk konsere çıkınca sonuç bu oldu. Bir de diyorlar ki ‘Çok güzel söyledin’. Neresi güzel Allah aşkına? Ben kendimi izleyemedim, tahammül edemedim.”