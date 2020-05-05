'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, 2012 yılında yaptığı açıklamadan duyduğu pişmanlığını anlattı. Satta, o dönem sık sık sakatlanan Boateng'in sakatlık sebebini 'günde 10 kez ilişkiye girmelerine' bağlamıştı.
Kevin-Prince Boateng'in eşi 2012 yılında yaptığı açıklamalar nedeniyle özeleştiride bulundu. Şu anda 33 yaşında olan Boateng, 2012 yılında Milan'da oynarken sıkıntılı bir dönem geçirmişti.
Kısa sürede çok fazla sakatlık yaşayan Gana asıllı Alman oyuncunun o dönemki kız arkadaşı olan Melissa Satta, "Günde 10 kez ilişkiye girdiğimiz için Kevin biraz sık sakatlanıyor" demişti.