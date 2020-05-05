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  3. 05 Mayıs 2020 00:11

'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, 2012 yılında yaptığı açıklamadan duyduğu pişmanlığını anlattı. Satta, o dönem sık sık sakatlanan Boateng'in sakatlık sebebini 'günde 10 kez ilişkiye girmelerine' bağlamıştı.

'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'

Kevin-Prince Boateng'in eşi 2012 yılında yaptığı açıklamalar nedeniyle özeleştiride bulundu. Şu anda 33 yaşında olan Boateng, 2012 yılında Milan'da oynarken sıkıntılı bir dönem geçirmişti.

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'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'

Kısa sürede çok fazla sakatlık yaşayan Gana asıllı Alman oyuncunun o dönemki kız arkadaşı olan Melissa Satta, "Günde 10 kez ilişkiye girdiğimiz için Kevin biraz sık sakatlanıyor" demişti.   

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'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'

Aradan geçen 8 senenin ardından Satta, bu açıklamayı yapmasının yanlış olduğunu itiraf etti. 

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'Yatak odamızın sırlarını basına anlatmamalıydım'

. Satta, la Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, o açıklamayı yaparak eşini zor duruma soktuğu ve sırlarını gereksiz yere ortaya döktüğü için pişman.

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