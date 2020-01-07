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  3. 07 Ocak 2020 14:50

10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı

Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da meydana gelen orman yangınlarına yardım toplamak için sıradışı bir yönteme başvurdu.

10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı

Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, milyonlarca koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yöntem uyguladı.

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10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı

Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım eden bir organizasyon için yardım toplamaya karar verdi.

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10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı

Amerikalı modelin yardım toplamak için kullandığı yöntem ise görenleri şaşkına çevirdi.

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10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı

Bağış toplamaya önce Instagram hesabından başlayan Amerikalı model, Avustralya'daki yangınlara yardım için banka hesabına 10 dolar gönderene çıplak fotoğrafını göndereceği duyurdu.

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