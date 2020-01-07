10 dolara çıplak fotoğraf gönderen modelin hesabı kapatıldı
Amerikalı model Kaylen Ward, Avustralya'da meydana gelen orman yangınlarına yardım toplamak için sıradışı bir yönteme başvurdu.
Avustralya'da etkisini sürdüren; ilk belirlemelere göre 24 insanın öldüğü, 1500'den fazla evin kullanılmaz hale geldiği, milyonlarca koala ve kangurunun hayatını kaybettiği yangınlarda mağdurlara bağış yapabilmek için, Amerikalı bir model değişik bir yöntem uyguladı.
Kaylen Ward, Avustralya'da birçok noktada meydana gelen ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarına yardım eden bir organizasyon için yardım toplamaya karar verdi.