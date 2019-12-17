10 Milyon TL’lik boşanma! Ayrılıklarıyla 2019’a damga vurdular!
Evlilik kararı alarak mutluluğa imza attılar... Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaştılar. Yaşadıkları ilişkilerle gündeme damga vuran ünlü isimler ayrılıklarıyla da magazin gündemine oturdular. Günler, aylar hatta yıllarca ay
ÖZCAN DENİZ-FEYZA AKTAN Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştirmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, haziran ayında boşanma davası açarak oğlu Kuzey'in velayetini de istedi. Çift kısa bir süre sonra tek celsede boşandı. Boşanan çift bir süre boşandıktan sonra da birlikte olmaya devam etti. Geçen günlerde Özcan Deniz ile ilgili ortaya farklı bir iddia atıldı. İddiaya göre Özcan Deniz Feyza Aktan'dan, Aslı Enver gibi giyinmesini, saçlarını da onun gibi kestirmesini istiyordu. Bu iddianın ortaya çıkması ikilinin arasını yine açtı.
EZGİ EYÜBOĞLU-KAAN YILDIRIM 2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisiyle aşkları başlayan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüpoğlu, 2016 yılında evlendi. Birbirine çok yakışan çiftin, haziran ayında ortak bir açıklamayla aldığı boşanma kararı sevenlerini şaşırttı.
SERDAR ORTAÇ-CHLOE LOUGHNAN BOŞANDI 2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Laughnan'ın evlendikleri günden beri sürekli boşanacakları konuşuluyordu. Çift her seferinde boşanma haberlerini yalanladı ta ki 2019 ağustos ayına kadar. Çift ağustosta resmi olarak boşandı. Chloe Laughnan, Serdar Ortaç'tan 1 Milyon TL tazminat istedi.