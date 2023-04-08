10 Nisan haftası burç yorumları: Çok önemli haftalara başlıyoruz...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 10 Nisan haftası burç yorumları: Çok önemli haftalara başlıyoruz...
Pluto, Haziran sonuna kadar yapacağı olumsuz kare açılarla gündemi belirleyecek görünüyor. Bu haftadan başlayarak Nisan sonuna kadar Güneş ile yapacağı kare açı, tutulma dönemine denk geldiği ve Jüpiter de buna eklendiği için etkisi güçlü, geniş ve uzun sürelidir. Bu olumsuz geçişlere Ay ve Mars da kendi açı dönemlerinde katılacaklar. Bu göksel yerleşimlerin etkileri, 20 Nisan Güneş tutulmasına yakın günlerde en yüksek gücündedir. Bu dönemde; önemli köklü değişim ve dönüşümler, bitişler, yakıcı, yıkıcı ve zorbalıkla gelen durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu yüzden duygularınızı ve derin tutkularınızı kontrol etmelisiniz. Tehlikeli durumlardan ve daha sonra pişmanlık duyabileceğiniz şeylerden uzak durmalısınız. Aslında bu dönemde; daha anlayışlı ortamlarda kalmanız, uzlaşmacı ve anlaşmacı tavırlar kullanmanız koşuluyla; zorlukların üstesinden gelme gücü ve potansiyeli de vardır. Eğer bunu başarabilirseniz, Güneş ve Jüpiter kavuşumu Koç burcunun durduğu ev konularında size; başarı, tanınmışlık, ün, şan, şöhret, eğlence, maceralar ya da para da getirebilir.
Etkilenmeler, küresel ya da toplumsal alana da yayılacak. Yeraltı hareketleri ve hava olayları yeni büyük felaketler yaratabilir. Türkiye de bu kaos ortamından etkilenecek gibi görünüyor. Kişisel doğum haritanızdaki ayrıntılara göre, etkilenme biçiminizin ya da düzeyinin değişebileceğini unutmadan, şu gruplardaki zorlanmalar daha ağırlıklı diyebiliriz. Koç’un son beş ve Boğa’nın ilk beş gününde, Yengeç’in son beş ve Aslan’ın ilk beş gününde, Terazi’nin son beş ve Akrep’in ilk beş gününde, Oğlak’ın son beş ve Kova’nın ilk beş gününde doğanlar, biraz daha dikkatli olmalı ve korunaklı ortamlarda kalmalıdır.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok kendiniz ile ilgili olacaksınız. Çevreniz ile olan ilişkileriniz, günlük karşılaştığınız olaylara ya da insanlara vereceğiniz karşılıklar, dış görünümünüz ve başlangıç kararlarınız öne çıkacak. Yalnız dikkatli olmalısınız. Saldırgan, öne çıkmaya çalışan ve herkese tepeden bakan kibirli davranışlar; sizin sosyal çevre ve gruplarla olan ilişkilerinizi bitirebilir ya da zorlu bir değişimi kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta başında, sosyal çevreden biri yardımıyla para kazanabilir, Çarşamba’dan sonra bu kişiyle daha çok yakınlaşabilirsiniz. Ancak yine de bu kişi ile gizli işler ya da ilişkiler psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Aile ile güvenli kararlar ya da planlar daha rahat düzeydedir.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta daha çok; gizli işler, gizli ilişkiler, gizli düşmanlar, rüyalar, kabuslar, diğer insanlardan kaçma, içe kapanma, sanat çalışmaları, bilinç dışı konular, korkular ve soyut kavramlarla ilgili alanlarınız yoğun geçebilir. Mesleğiniz ve toplumsal konumunuz, kariyer, gelecek planları ile bağlantılı olarak değişen durumlar, meslekte kayıplar ya da yöneticilerle bozuşma yüzünden psikolojik sıkıntılar gündeme gelebilir. Aslında değişen durumlara eğer uyum gösterebilirseniz, Çarşamba’dan sonra para kazandırıcı olanaklar olduğunu da görmeye başlayabilirsiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden maddi kayıplara dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ile bağlantılı olan gruplaşmalar daha güvenlidir.