10 Nisan haftası burç yorumları: Çok önemli haftalara başlıyoruz...

Pluto, Haziran sonuna kadar yapacağı olumsuz kare açılarla gündemi belirleyecek görünüyor. Bu haftadan başlayarak Nisan sonuna kadar Güneş ile yapacağı kare açı, tutulma dönemine denk geldiği ve Jüpiter de buna eklendiği için etkisi güçlü, geniş ve uzun sürelidir. Bu olumsuz geçişlere Ay ve Mars da kendi açı dönemlerinde katılacaklar. Bu göksel yerleşimlerin etkileri, 20 Nisan Güneş tutulmasına yakın günlerde en yüksek gücündedir. Bu dönemde; önemli köklü değişim ve dönüşümler, bitişler, yakıcı, yıkıcı ve zorbalıkla gelen durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu yüzden duygularınızı ve derin tutkularınızı kontrol etmelisiniz. Tehlikeli durumlardan ve daha sonra pişmanlık duyabileceğiniz şeylerden uzak durmalısınız. Aslında bu dönemde; daha anlayışlı ortamlarda kalmanız, uzlaşmacı ve anlaşmacı tavırlar kullanmanız koşuluyla; zorlukların üstesinden gelme gücü ve potansiyeli de vardır. Eğer bunu başarabilirseniz, Güneş ve Jüpiter kavuşumu Koç burcunun durduğu ev konularında size; başarı, tanınmışlık, ün, şan, şöhret, eğlence, maceralar ya da para da getirebilir.