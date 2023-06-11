12 Haziran haftası burç yorumları...

Satürn ve Merkür’ün olumsuz açısı; görüş alışverişlerini, iletişimleri ya da zihinsel etkinlikleri kısıtlayabilir ya da anlaşmaları bozabilir. Ancak yine de biten ya da bitmekte olan eski görüşmelerde, anlaşmalarda ya da sözleşmelerde; eskisinden daha farklı bir yenilenme için şans vardır. Bu şansı kullanmak için bitenleri kabullenmek, sezgileri ve içgüdüleri kullanarak, yeni görüşme, anlaşma ya da bağlantılar kurmaya hazırlık yapmak gerekir. Güneş-Neptün karesinde; beklentileri boşa çıkaracak olan ve düş kırıklığı yaratan; yalan, dolan, iftira ve sahteliklerin ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu yüzden; açık, seçik, net, mantıklı, sağlamcı, gerçekçi ve dürüst olmak gerekir.