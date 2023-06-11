12 Haziran haftası burç yorumları...
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: Yeni haftada gökyüzünün genel durumu... İşte 12 Haziran haftası burç yorumları...
Bu haftanın yaklaşan açılarını dikkate almak istersek, olumsuz ağırlıklı ya da zorluk çıkartan; Mars-Venüs kavuşumu, Mars-Uranüs kare açısı, Satürn-Merkür kare açısı ve Güneş-Neptün karesini değerlendirmemiz gerekiyor. Geçen haftadan devam eden ancak uzaklaşma periyoduna giren Jüpiter’in olumsuz t-kare açısı da varlığını sürdürüyor. Anlayabileceğiniz gibi, kare açıların; kısıtlayan, engelleyen, çaba gerektiren ve zorluk dozu yüksek günleri devam ediyor.
Bunların genel etkilerine geçersek; kadın ve erkeği ya da duygusallıkla fizikselliği etkileyen zorlayıcı durumlar gündemdedir. Jüpiter’in yaptığı kare açılar yüzünden, kadın-erkek konularında; hedeflerden sapma, abartılar, aşırılıklar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlüğe çok dikkat etmek gerekir. Çünkü, Uranüs de bu alandaki beklenmedik krizler, gerilimler, aykırı durumlar ya da kazalar için kapıda hazır bekliyor.
Satürn ve Merkür’ün olumsuz açısı; görüş alışverişlerini, iletişimleri ya da zihinsel etkinlikleri kısıtlayabilir ya da anlaşmaları bozabilir. Ancak yine de biten ya da bitmekte olan eski görüşmelerde, anlaşmalarda ya da sözleşmelerde; eskisinden daha farklı bir yenilenme için şans vardır. Bu şansı kullanmak için bitenleri kabullenmek, sezgileri ve içgüdüleri kullanarak, yeni görüşme, anlaşma ya da bağlantılar kurmaya hazırlık yapmak gerekir. Güneş-Neptün karesinde; beklentileri boşa çıkaracak olan ve düş kırıklığı yaratan; yalan, dolan, iftira ve sahteliklerin ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu yüzden; açık, seçik, net, mantıklı, sağlamcı, gerçekçi ve dürüst olmak gerekir.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlık kazanan konuları; kardeşler, yakın akrabalar, komşular, dostlar, yakın çevre, kısa geziler, kısa eğitimler, tanıtımlar, iletişimler ya da haberleşmeler hakkındadır. Ancak bunlarla ilgili olarak kafa karıştırıcı durumlar, hastane işleri, üzücü haberler, yalan, dolan ya da gizli düşmanların oyunları ortaya çıkabilir. Bu alanda daha gerçekçi, daha net, gözle görülen, açık ve dürüst görüşmeler ya da anlaşmalar daha iyi olur. Kadın-erkek ilişkileri ve flörtleşme arayışları için hareketli zaman olabilir. Ancak, bu yüzden ve hesapsız eğlence harcamaları yüzünden beklenmedik maddi kayıplara dikkat etmelisiniz. Meslek ortamından biri yay da bir yönetici ile üzeri örtülü bir görüşme ya da anlaşma yapma olasılığı vardır.